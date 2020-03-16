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Manisa'da iki işçi servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Manisa'da işçileri taşıyan iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

16.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:06
Manisa'da iki işçi servisi kaza yaptı: 9 yaralı
Manisa 'da işçileri taşıyan iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Merkez Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı'nda, A.F. idaresindeki 45 J 1476 plakalı işçi servisi, önünde seyreden H.K'nin kullandığı 45 J 1294 plakalı işçi servisine çarptı.
Kazada yaralanan araçlardaki 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Manisa, Güncel

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