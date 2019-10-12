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Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

12.10.2019 12:52Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Ahmet Sümer (59) yönetimindeki plakasız motosiklet, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Fatih Sanayi Sitesi içerisinde Gökhan Çelik'in (22) kullandığı 45 ZC 528 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Ahmet Sümer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Mimar Sinan Caddesi, Ahmet Sümer, Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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