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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

27.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:12
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Horozköy Caddesi'nde Volkan T'nin kullandığı 45 ACL 620 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Müslim T. idaresindeki 35 UHG 08 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Volkan T. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Volkan T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Güncel, Haber
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