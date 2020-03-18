Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
18.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:42
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Gelenbe Mahallesi yakınlarında yola çıkmaya çalışan E.D'nin kullandığı 09 ABP 990 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.A, S.A. ve C.A.112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Gelenbe Mahallesi yakınlarında yola çıkmaya çalışan E.D'nin kullandığı 09 ABP 990 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki A.A, S.A. ve C.A.112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA