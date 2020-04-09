Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

09.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:31
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Alaşehir–Salihli karayolu Alaşehir İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Salihli yönüne giden Anıl M.A. yönetimindeki 45 AEN 330 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nükhet E. (43) yönetimindeki 45 KA 0255 plakalı otomobil çarpıştı. 45 AEN 330 plakalı aracın sürücüsü Anıl M.A. kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü Nükhet E. ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak Haberler
Evinin yakınında ölü bulunan şahsa, otopsi yapılacak
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:52: ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 435 bini geçti - Haberler 09:51: Yasağa rağmen sokağa çıkan gençler güreş tutup, top oynadı - Haberler 09:51: iPhone 9 Ön Siparişe Açıldı! İşte Fiyatı - Haberler 09:49: Çalıştığına dair belge gösteren 19 yaşındaki genç cezadan kurtuldu - Haberler 09:49: Karantina günlerini kitap okuyarak geçiriyor - Haberler 09:39: 19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu - Haberler 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi 08:20: Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi - Haberler 08:09: Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek - Haberler 07:48: Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz - Haberler 00:35: Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı - Haberler