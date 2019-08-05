Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

05.08.2019 00:43
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesinde seyir halindeki Gültekin A'nın (39) kullandığı 34 DD 5779 plakalı otomobil, Tarzan Bulvarı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne çıkan Ali G. (33) idaresindeki 35 DHP 08 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada şoför Gültekin A. ile 3'ü bebek olmak üzere 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:00   Rize'de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü (3)
01:53   Ankara'da, etrafa rastgele ateş açan 'Arap' lakaplı kişi gözaltına alındı
01:53   DHA YURT - Rize'de sele kapılan bir kişi kayboldu (2)
01:51   "Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırılar hac ibadetini güçleştiriyor"
01:51   ANKARA Etrafa rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı
01:48   DHA YURT BÜLTENİ-21
01:45   Kırklareli'nde gıda zehirlenmesi şüphesi