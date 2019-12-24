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Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, Makedon uyruklu 2 kişi yaralandı.

24.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:02 Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, Makedon uyruklu 2 kişi yaralandı.
Latif Çakar'ın (65) kullandığı 45 HB 6662 otomobil, Makedon uyruklu Aleksandar Karagoshev (51) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Akhisar- kara yolu Pınarcık Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.
Otomobiller daha sonra yol kenarındaki zeytin bahçesine yuvarlandı.
Latif Çakar ile eşi Hatice Çakar (65), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Aleksandar Karagoshev ile yanındaki Kiril Karapucev (27), 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gölmarmara, Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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