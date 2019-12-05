Manisa'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Manisa
İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli
, kaymakamlar ve ilgili kurum yetkililerinin katılımı Valilik Brifing Salonunda yapıldı.
İl merkezi ve ilçelerin genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA