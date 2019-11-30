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Manisa'da il ve ilçe koordinasyonları sağlıklı yürütülecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Akhisar programı kapsamında Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek il ve ilçe koordinasyonu için çalışma sağlanacağını söyledi.

30.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:24Manisa'da il ve ilçe koordinasyonları sağlıklı yürütülecek
Manisa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanı Mustafa Duman, programı kapsamında Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek il ve ilçe koordinasyonu için çalışma sağlanacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Akhisar ilçe ziyareti kapsamında Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya makamında ziyarette bulundu. Daire Başkanı Mustafa Duman ziyarette Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya çiçek takdim etti. Daire Başkanı Duman, yapılan mahalli seçimlerin ardından göreve gelmesinden dolayı Belediye Başkanı Dutlulu'ya hayırlı olsun dileklerini iletirken, görevinde başarılar diledi. Daire Başkanı Duman, ilçe zabıta müdürleri ile bir toplantı düzenleyeceklerini belirterek Akhisar'da yürütülecek olan çalışmaları birlikte yürütebileceklerini, böylelikle il ve ilçe arasında da koordinasyonun sağlanabileceğini kaydetti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yapılan ziyaretten ve temennilerden memnuniyetini ifade ederken, Akhisar'da yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktan mutlu olacaklarını kaydetti. Gerek zabıta birimini gerekse de diğer birimleri ilgilendiren çalışmalara destek verebileceklerini ifade eden Başkan Dutlulu, "Gerek personel gerekse araç ve ekipman desteğinde bulunabiliriz. Yapılacak hizmetlere katkı sağlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Akhisar ilçe ziyaretinde Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti yeni görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Mustafa Duman, Akhisar, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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