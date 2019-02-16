Manisa'da İlk Yarıda Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Josue'nin kaleye gönderdiği sert şutta, iyi yer tutan kaleci Altay iki hamlede topa sahip oldu. 21. dakikada ceza sahasının hemen dışı sol çaprazdan Boyd'un kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla direğin yanından dışarı çıktı. 23. dakikada Regattin'in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serginho'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 42. dakikada sağ kanattan Akhisarspor'un serbest vuruşunda Josue'nin pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Serginho'nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
KÜNYE
Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx Akhisarspor: Fatih xx, Zeki xx, Kadir xx, Caner xx, Cocalic xx, Sissoko xx, Serginho xx, Barbosa xx, Regattin xx, Josue xx, Cikalleshi xx Yedekler: Lukac, Bora, Vrsajevic, Rotman, Bilal, Aykut, Onur, Bokila, Musa, Doğukan Teknik Direktör: Cem Kavçak MKE Ankaragücü: Altay xx, Pazdan xx, Moke xx, Kulusic xx, Kitsiou xx, Sacko xx, Boyd xx, Canteros xx, Djedje xx, Sedat xx, Orgill xx Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, İlhan, Cebrail, Scarione, Aydın, Sadaev, Kaan Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Sarı kartlar: Serginho (Akhisarspor), Orgill, Djedje (MKE Ankaragücü)
(Önder Aydın - Barış Gezici/İHA)
Altay,MKE Ankaragücü
Kaynak: İHA