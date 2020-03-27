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Manisa'da iş insanına şantaj tuzağı: 2 kişi tutuklandı

Manisa'da bir iş insanının çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:20
Manisa'da iş insanına şantaj tuzağı: 2 kişi tutuklandı
Manisa 'da bir iş insanının çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisalı iş insanı A.A.'nın çıplak fotoğraflarının elinde olduğu iddia eden Celal Ö. (35), Ali S. (41) ve Fuat K. (38) şantaj yaptı. Şantaj yapan 3 kişiye ilk olarak 5 bin lira ödeyen ve ardından kişilerin kendisinden 10 bin lira daha istemesi üzerine emniyete giden A.A. şikayetçi oldu. A.A.'nın şikayeti üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro ekipleri, A.A.'nın iş yerine giderek, 10 bin lirayı almak üzere dükkana gelen Celal Ö., Ali S. ve Fuat K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Ö. ve Fuat K. tutuklanırken, Ali S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

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