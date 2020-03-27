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Manisa'da iş yeri yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.

27.03.2020 00:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:02
Manisa'da iş yeri yangını
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı.
Kuyumcular Çarşısı Eczane Sokak'ta su arıtma sistemleri satan 2 katlı iş yerinin giriş katında elektrik arızasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Güncel

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