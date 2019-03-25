Manisa'da İş Yerini Soyan Kişi Tutuklandı

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Mart
Cuma gecesi Sanayi Sitesindeki Fabrikalar Caddesi'nde bulunan elektrik malzemeleri satan B.U'ya ait iş yerine giren bir kişi çeşitli malzemeleri alarak kaçtı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği S.A'yı takibe aldı.
Kaldığı adresi belirleyen polis, operasyonla S.A'yı yakaladı. Çalınan malzemeler ise boş bir arazide saklanmış vaziyette bulundu.
İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.A.tutuklandı.
Alaşehir, Manisa, Güncel
Kaynak: AA