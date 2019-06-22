22.06.2019 10:52
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Manisa'da işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı

Manisa

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, rampa çıkarken geri kayarak park halindeki bir minibüse çarptıktan sonra devrildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, rampa çıkarken geri kayarak park halindeki bir minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçtaki 13 işçi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.S. (50) yönetimindeki 45 J 4845 plakalı minibüs, rampa çıkarken geri kayarak, yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse yandan çarptı ve devrildi. 20 kişinin bulunduğu minibüste şoförle birlikte 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki 13 tarım işçisi ise kazada yaralandı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Kaynak: DHA
Manisa , İşçi , Güncel

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