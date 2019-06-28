28.06.2019 19:07
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Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralıMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Manisa 'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı
MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.K. idaresindeki 45 J 0822 plakalı servis minibüsü, Güngör Çalışır Caddesi üzerinden bulvara çıktığı sırada B.D. yönetimindeki 35 HB 3201 dorse plakalı tıra yandan çarptı. Çarpışma sonucu servis şoförü S.K. araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu servis şoförü S.K. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza sonrası kısa süreli şok geçiren işçiler ise kaldırımda sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan tırın dorsesinde bulunan konteynerde çarpmanın etkisiyle göçük meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
Yunusemre , Manisa , 3. Sayfa

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