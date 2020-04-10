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Manisa'da işletmeler 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmaya başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Manisa'da kısa çalışma uygulamasına geçen işletmelerden 249 tanesi 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmaya başladı.

10.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:01
Manisa'da işletmeler 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmaya başladı
Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Manisa 'da kısa çalışma uygulamasına geçen işletmelerden 249 tanesi 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde yer alan 'Kısa Çalışma Ödeneği' kapsamında, kısa çalışma uygulaması başlatılan iş yerlerinde gerekli şartları sağlayan işçilere, çalışılmayan dönemler için 3 aya kadar Kısa Çalışma Ödeneği desteği verilecek. Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasına geçen ve 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmak isteyen işverenlerin başvuruları alınarak, bu süreçte işletmelerin ve işçilerin mağdur olmaması amacıyla hızla sonuçlandırılıyor. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Manisa'da bugün itibari ile başvuru ve değerlendirmeleri tamamlanan 249 işletmenin ödenekten faydalanmaya başladığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Ekonomi
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