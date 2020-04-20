Manisa'da işletmelere maske dağıtımı başladı
Manisa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10'dan fazla çalışanı olan işletmelere maske dağıtımına başlandı.
20.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:04
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 200 bin maske dağıtılacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu iş yerlerinde çalışanların maske kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, Valiliğimiz koordinesinde, 10 kişi üzerinde istihdam sağlayan işletmelere (marketler hariç) kaymakamlıklarımız aracılığı ile maske dağıtımına başlandı." denildi.
Açıklamada, maskelerin, görevli personel tarafından iş yerlerine gidilerek yetkililere teslim edildiği belirtildi.
Kaynak: AA