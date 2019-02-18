Manisa'da İyi Parti'den İstifa

Manisa
'da İYİ Parti
'den istifa
İYİ Parti'nin Manisa İl Teşkilatı kurucularından ve eski il başkan yardımcısı Murat Türkekal, 70 partiliyle istifa ettiklerini duyurdu.
Manisa Adliyesi önünde istifa eden bir grup partiliyle gazetecilere açıklama yapan Murat Türkekal, büyük umutlarla Türkiye
'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuva-yı Milliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını ancak partinin genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdiğini iddia etti. Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, İl Başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp, dağıttığını kaydetti. Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini de vurgulayıp, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirtti. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.
"DİMDİK AYAKTAYIZ"
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz
da istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğine dikkati çekip, "Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız, ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden, biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız. Onun için çalışıyoruz. Geçen sene partiden istifa eden kişiyi bu sene bugün istifa ediyormuş gibi göstermek için arkadaşlar liste yayınlamış. Bunlardan birçoğunun kendilerinin haberi yok. Bunlardan 5-6'sı daha önceden partiyle ilişiğini kesmiş ya da disiplin cezasıyla partiden çıkarılmış kişiler. Yani açıklamaya 7-8 kişi geliyor, verdikleri istifa edenler listesinde 70-80 kişi var. Biz bunların oyunlarını biliyoruz. Bu oyunlarla Manisa'yı heba ettirmeyeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA