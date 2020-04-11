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Manisa'da iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Manisa'da iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi -Korona virüsüne yakalanarak tedavi sonrası iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu -Taburcu edilen hastaların 14 gün de evlerinde tedavilerinin devam edeceği bildirildi Manisa'nın Soma ilçesinde yeni tip korona virüs (KCovid-19)...

11.04.2020 21:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:56
Manisa 'da iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi
-Korona virüsüne yakalanarak tedavi sonrası iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu
-Taburcu edilen hastaların 14 gün de evlerinde tedavilerinin devam edeceği bildirildi
MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde yeni tip korona virüs (KCovid-19) testleri pozitif çıktıktan sonra Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 hastanın, yapılan tedavinin ardından sağlıklarına kavuştukları öğrenildi. Sağlıklarına kavuşan hastalar alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen hastaların 14 gün daha evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, "Hastanemizde tedavi gören toplam 11 korona virüs testi pozitif olan hastamızdan 5 hastamızın takip ve tedavi süreçlerinin hastane kısmı tamamlanmış ve tedavilerinin geri kalan kısmı evde tamamlanmak üzere hastalarımız taburcu edilmiştir. Korona virüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık ama asıl büyük alkışı bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir.Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Asıl amacımız insanlarımızın öncelikle hasta olmalarını engellemeye çalışmaktır. Evde kalmaya devam etmeli,sosyal mesafemizi korumalı, maskemizi takmalı, ellerimiz ve genel hijyen kurallarına azami dikkat etmeliyiz. Ancak yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetimiz varsa ve çevremizde Covid-19 hastası olduğunu bildiğimiz biriyle yakın temasımız olmuşsa, gecikmeksizin hastaneye başvurmamız gerektiğini unutmamalıyız." dedi. Manisa’da iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Soma Devlet Hastanesi, Manisa, Soma, Sağlık
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