Manisa'da jandarmadan trende asayiş uygulaması
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uşak-İzmir Bölgesel treni ve Balıkesir-İzmir 6 Eylül Ekspresi'nde yapılan uygulama kapsamında 503 kişi sorgulanırken, aranan 2 kişi ise yakalandı.
17.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:39
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uşak- İzmir Bölgesel treni ve Balıkesir-İzmir 6 Eylül Ekspresi'nde yapılan uygulama kapsamında 503 kişi sorgulanırken, aranan 2 kişi ise yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı uygulamalarla vatandaşların güvenliği için gerekli asayiş önlemlerini almaya devam ediyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşak-İzmir Bölgesel treni ve Balıkesir-İzmir 6 Eylül Ekspresi'nde yapılan uygulama yapıldı. 'Trenlerde Önleme Uygulaması'nda 9 asayiş ekibi, 2 arama köpeği ve 1 sivil jandarma olmak üzere 52 personel görev aldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sabah saat 08.47'de hareket eden Uşak-İzmir Bölgesel treninde Turgutlu ilçesine kadar, Soma ilçesinden sabah saat 10.10'da hareket eden Balıkesir-İzmir 6 Eylül Ekspresi'nde Saruhanlı ilçesine kadar yapılan uygulamada 503 kişinin sorgulanırken aranan 2 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların güvenliği için bu tür uygulamalara devam edileceği bildirildi. - MANİSA
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı uygulamalarla vatandaşların güvenliği için gerekli asayiş önlemlerini almaya devam ediyor. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşak-İzmir Bölgesel treni ve Balıkesir-İzmir 6 Eylül Ekspresi'nde yapılan uygulama yapıldı. 'Trenlerde Önleme Uygulaması'nda 9 asayiş ekibi, 2 arama köpeği ve 1 sivil jandarma olmak üzere 52 personel görev aldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sabah saat 08.47'de hareket eden Uşak-İzmir Bölgesel treninde Turgutlu ilçesine kadar, Soma ilçesinden sabah saat 10.10'da hareket eden Balıkesir-İzmir 6 Eylül Ekspresi'nde Saruhanlı ilçesine kadar yapılan uygulamada 503 kişinin sorgulanırken aranan 2 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların güvenliği için bu tür uygulamalara devam edileceği bildirildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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