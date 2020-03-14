Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda "bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
14.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:15
Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda "bonzai" olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma, kullanma ve ticaretini yapma istihbaratını değerlendiren ekipler bir kişiyi takibe aldı. Kişinin üst aramasını yapan ekipler şahsın üzerinde 20 gram "bonzai" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Alaşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Şahsın işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma, kullanma ve ticaretini yapma istihbaratını değerlendiren ekipler bir kişiyi takibe aldı. Kişinin üst aramasını yapan ekipler şahsın üzerinde 20 gram "bonzai" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Alaşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra karakola götürüldü. Şahsın işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Haberler
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı