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Manisa'da JES protestosu

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle sakinlerinin Jeotermal Elektrik Santrali (JES) protestosuna jandarma ve polis ekipleri müdahale etti, 26 kişi gözaltına alındı.

26.08.2019 14:46 Manisa'da JES protestosu
Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle sakinlerinin Jeotermal Elektrik Santrali (JES) protestosuna jandarma ve polis ekipleri müdahale etti, 26 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde özel bir firma tarafından kurulması planlanan JES'e karşı yolu kapatan mahalle sakinleri, santral şantiyesine gidecek tırların geçişine izin vermedi.
CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Bekir Bakırlıoğlu, CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ve sivil toplum örgütleri ile çevrecilerin destek verdiği grup, jandarma ve polis ekipleri tarafından yolu açmaları için uyarıldı.
Güvenlik güçlerine taş atarak yanıt veren gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.
Biber gazından etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile başlarına taş isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı, 26 kişi gözaltına alındı.
Milletvekili Başevirgen ile Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gerginliğin devam ettiği mahallede güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.

Jandarma, Salihli, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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