22.06.2019 16:12
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Manisa'da kablo hırsızlığı

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa 'nın Demirci ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Alına bilgiye göre Köylüce ve Sayık mahalleleri arasında telefon kablolarının çalındığını tespit eden yetkililer durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Jandarma ekiplerince çevre yapılan inceleme ve tespitler neticesinde piyasa değeri 25 bin lira olan bin 700 metre uzunluğunda telefon kablosunun çalındığını belirledi.
Çevredeki güvenlik kameralarını araştıran jandarma ekipleri, zanlıların kullandığı 35 AGF 821 plakalı kamyoneti tespit etti.
Kula ilçesinde görülen araçtaki S. Ç. (22), S. Ç. (25), E.S. (29) ve B.Y. (27) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Demirci , Jandarma , Manisa , Güncel

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