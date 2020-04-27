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Manisa'da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdı

Manisa'da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdıMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye 16 bin 303 lira idari para cezası kesildi.

27.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:26
Manisa'da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdı
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye 16 bin 303 lira idari para cezası kesildi.
Yunusemre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 14.30 sıralarında, kaçak avlanan bir kişi olduğu ihbarı üzerine kırsal Üçpınar Mahallesi Göksu mevkiine gitti. Ekipler, söz konusu bölgede; Özcan H.'yi (35) isimli vurduğu 20 martıyla birlikte suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, Özcan H.?ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası kesti. Özcan H.'in av tüfeğine de el konuldu. Manisa’da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Haber
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