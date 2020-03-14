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Manisa'da kaçak definecilere drone ile suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.

14.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:21
Manisa'da kaçak definecilere drone ile suçüstü
Manisa 'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkisindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeyi drone ile tarayan JASAT ekipleri, iş makinesi ile kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü.'yü (60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Salihli, Manisa, 3. Sayfa

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