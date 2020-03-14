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Manisa'da kaçak definecilere suçüstü

Manisa'da kaçak definecilere suçüstü Drone tespit etti, suçüstü yakalandılar İş makinesiyle kaçak kazı yapanları, drone suçüstü yakaladı Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.

14.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:03
Manisa 'da kaçak definecilere suçüstü
Drone tespit etti, suçüstü yakalandılar
İş makinesiyle kaçak kazı yapanları, drone suçüstü yakaladı
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeyi drone ile tarayan JASAT ekipleri, iş makinesi ile kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.ve B.Ü.'yü zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Manisa'da kaçak definecilere suçüstü

Kaynak: İHA

Etiketler : Salihli, Manisa, 3. Sayfa

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