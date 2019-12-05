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Manisa'da kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:15Manisa'da kaçak içki operasyonu
'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 83 litre el yapımı kaçak içki, 192,5 litre etil alkol, 85 lire fermente içki ile imalatta kullanılan materyaller ile elektronik sigara ve kitler, 276 kilogram kıyılmış tütün, bin 27 paket makaron sigara, 2 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Ayrıca 20 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu esrar maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

9 ayrı olayda yakalanan 12 şüpheliden 2'si adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, "Akhisar halkının sağlık huzur ve güvenliği için Akhisar polisi olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" dedi. - MANİSA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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