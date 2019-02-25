Manisa'da Kaçak Kazı

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Operasyonda, Sart Mahallesi Gymnasium Tapınağı mevkisinde, M.A, M.A, R.A. ve A.A. suçüstü yakalandı.
Kazı malzemelerine el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Salihli, Manisa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA