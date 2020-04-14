Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Salihli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
14.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:32
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirinler Mahallesi Bal Ormanı mevkisinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, bölgedeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişiyi yakaladı.
Suçüstü yakalanan A.A. (60), M.T. (40) ve M.K. (46) gözaltına alınırken, yanlarındaki 2 dedektör, 7 kazıcı alet ve 2 bronz paraya el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA