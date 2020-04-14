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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

14.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:17
Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı
Manisa 'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Şirinyer Mahallesi Bal Ormanı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, AA. (60), M.T. (40) ve M.K.'yi (46) suçüstü yakalarken, kazı yaparken kullandıkları 2 adet dedektör, 7 adet kazıcı alet ile 2 adet bronz paraya el konuldu.

Kaçak kazı yaparken yakalan 3 şüphelinin karakolda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa
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