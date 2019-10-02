Haberler » Güncel » Haber

Manisa'da kaçakçılık operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramada kaçak cep telefonu ve cep telefonu parçaları ele geçirildi.

02.10.2019 12:24Manisa'da kaçakçılık operasyonu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramada kaçak cep telefonu ve cep telefonu parçaları ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu'da emtia kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında 2 iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 510 cep telefonu ekranı, 260 cep telefonu bataryası, 143 adet şarj ve verim aktarım kablosu, 75 bluetooth kulaklık, 14 harici batarya, 4 de kaçak cep telefonu buldu.
Olayla ilgili A.B. ve S.A. gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Strasbourg'ta DATÜB ile görüştü
16:16 "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
16:16 Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke 8 ton reçine üretimi gerçekleştirdi
16:16 Kozluk'ta yaya geçitlerinde uygulama
16:16 Irak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:15 Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin yıl dönümünde anıldı
16:15 Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu (2)