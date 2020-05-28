Manisa'da kadın cinayeti... İşe giden genç kızın önünü kesip, kurşun yağdırdı

Manisa'da kadın cinayeti.

28.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:02
Manisa'da kadın cinayeti... İşe giden genç kızın önünü kesip, kurşun yağdırdı
MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru hareket eden genç kız, sokak ortasında pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü.
Olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, kız arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı. O sırada genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., önünü kestiği Gülnur Kocabaş'a pompalı tüfekle 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu. Manisa’da kadın cinayeti... İşe giden genç kızın önünü kesip, kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, 3. Sayfa, Haber

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