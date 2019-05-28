Kadın muhtardan dikkat çeken 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' projesi

Sağlık Mahallesi Muhtarı Meryem Kuzu, anlamlı bir projeye imza attı. "Senin fazlan benim ihtiyacımdır" adında proje hazırlayan Kuzu, vatandaşların kullanmayıp muhtarlığa bağışladığı kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"KAMPANYAMIZ KISA SÜREDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

Proje hakkında konuşan Muhtar Kuzu, "Sağlık Mahallesi muhtarlığı olarak yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız için 'Senin fazlan benim ihtiyacımdır' adlı bir proje geliştirdik. Projemiz kapsamında vatandaşlarımız evlerindeki kullanılabilir kıyafetlerini muhtarlığımıza teslim ediyor. Bizde bu kıyafetleri hazırladığımız özel bir alanda ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Kampanyamız çok kısa sürede yoğun bir ilgi gördü. Başta Sağlık Mahallesi'nden olmak üzere birçok mahalleden aralarında ayakkabı, elbise, pantolonun da bulunduğu çok sayıda eşya getirildi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA