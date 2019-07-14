14.07.2019 23:50
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Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökmen U. (35) yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı kamyon İzmir-Uşak kara yolu Seyitali Mahallesi Orhan Acar Kavşağında Adem Doğruluk (45) idaresindeki 45 SC 7567 otomobille çarpıştı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Necati Baykal'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazda yaralanan otomobil sürücüsü Adem Doğruluk (45) ve aynı araçtaki Erdi Baykal (35) 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar buradaki ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Manisa, İzmir, Kula, Güncel

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