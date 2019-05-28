Manisa'da kamyonetin çarptığı emekli doktor öldü

Manisa
'da kamyonetin çarptığı emekli doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 35 DY 851 plakalı kamyonet dün, Yunusemre
ilçesi Güzelyurt Mahallesi
'nde yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor Veli Demir
'e (64) çarptı.
Yaralanan Demir, 112 Acil Servis
ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Demir, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salihli
Verem Savaş Dispanserinde görev yapan Demir'in yaklaşık 1 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.
Veli Demir
, Güzelyurt Mahallesi
, Manisa
, Güncel
Kaynak: AA