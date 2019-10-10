Haberler » Güncel » Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü

Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

10.10.2019 15:04Manisa'da kamyonetten düşen genç öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetten düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Piyadeler Mahallesi'nde yol kenarında erkek cesedi gören bir kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İncelemede cesedin 20 yaşındaki Şakir Gülmez'e ait olduğu belirlendi. Gülmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Soruşturma kapsamında Gülmez'in arkadaşları B.S. (19) ile M.Ç. (22) gözaltına alındı.
Zanlıların ifadelerinde, önceki gece bir eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra eve dönüş yolunda kamyonetin yol kenarındaki bariyere çarptığını, aracın kasasında yolculuk yapan Şakir Gülmez'in demir bariyerlere çarparak öldüğünü, korktukları için kimseye haber vermeden olay yerinden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Piyadeler, Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)
15:17 Protokol eşleri el emeği göz nuru eserleri inceledi
15:17 Ürgüp'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:17 Silifke'de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları sürüyor
15:17 Samsatlı gençlere belediyeden yardım
15:22 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
15:16 Samsat'ta servis sürücülere eğitim
10.10.2019 15:22:42