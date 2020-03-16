Manisa'da kar yağışı etkili oldu
Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
16.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:42
Manisa 'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Soma, Kula , Demirci 'nin yüksek kesimleriyle Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı, Türkpiyala, Bozarmut ve Çerkez Sultaniye mahalleleri beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan mahalle sakinleri, kar sürprizi ile karşılaştı. Evlerin çatıları, tarlalar, ağaçların üzerleri beyaza büründü.
Demirci ilçesinin Kütahya'nın Simav ilçesi ile bağlantısını sağlayan 1470 metre rakımlı Akçakerdik Mevkisi'ne de kar yağdı.
Kula'da da Çarıkballı Mahallesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Manisa'da, 1513 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Dağın zirveleri beyaza bürünürken, zinciri olmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.
Soma, Kula , Demirci 'nin yüksek kesimleriyle Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda sabaha karşı başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı, Türkpiyala, Bozarmut ve Çerkez Sultaniye mahalleleri beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkan mahalle sakinleri, kar sürprizi ile karşılaştı. Evlerin çatıları, tarlalar, ağaçların üzerleri beyaza büründü.
Demirci ilçesinin Kütahya'nın Simav ilçesi ile bağlantısını sağlayan 1470 metre rakımlı Akçakerdik Mevkisi'ne de kar yağdı.
Kula'da da Çarıkballı Mahallesi başta olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, İzmir-Ankara kara yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Manisa'da, 1513 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Dağın zirveleri beyaza bürünürken, zinciri olmayan araçların geçişine ise izin verilmiyor.
Kaynak: AA
Manşet
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