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Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi

Manisa'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

07.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:40Manisa'da kar yağışı nedeniyle bazı okullara ara verildi
'daki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 'de 38, Sarıgöl'de ise 14 mahalledeki okulda, 'de taşımalı eğitim yapılan okullar da eğitime ara verildi.
Açıklamada ayrıca, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Kula ilçesindeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği de bu sabah duyurulmuştu.

Yunusemre, Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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