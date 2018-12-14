Manisa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

14 Aralık 2018 Cuma 17:34



14 Aralık 2018 Cuma 17:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde bir evde iki kişinin baygın vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirledikleri Suzan Sarıoğlu (90) ve Ayşe Dudu'yu (65) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.Hayati tehlikeleri bulunan kadınlardan Suzan Sarıoğlu ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine, Ayşe Dudu ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.