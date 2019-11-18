Haberler » Güncel » Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü - Haber

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.

18.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:05Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret'i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan aynı mahallede oturduğu babası Eraslan Altıntaş (84) ve annesi Gülşen Altıntaş'ın (80) evine gitti. Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret'i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede, nine ve torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesin ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olayın ardından mahalleye giderek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Arjantin'de binlerce kişi Morales'e destek gösterisi düzenledi
00:26 Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:29:46