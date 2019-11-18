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Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü Dede, nine ve torun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüMANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.

18.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:18
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
Dede, nine ve torun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca ve 10 yaşındaki torunları hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 16.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret'i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan ve aynı mahallede oturduğu babası Eraslan Altıntaş ve annesi Gülşen Altıntaş'ın evine gitti. Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret'i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından sağlık ekiplerinden önce Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede, nine ve torunlarının oda da bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesim ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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