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Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.

19.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:30 Manisa'da karbonmonoksitten zehirlenen 9 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet eden Adil Alan (35) ile çocukları Dijle (8), Derman (10), (3), Muhammet Ali (1), Mehmet Piran (5), Salih (4) ve Kader Alan (11) ile imam nikahlı eşi Nergiz Ulaş'tan (26) alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Turgutlu, Manisa, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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