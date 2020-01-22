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Manisa'da karla mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

22.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:32Manisa'da karla mücadele sürüyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler kar yağışının etkili olduğu , Demirci, 'nın yüksek kesimlerinde kapanan yolları açık tutmak ve yolarda buzlanmaya karşı tedbir aldı.
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisalı vatandaşların kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları, güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceklerini ifade etti.

Gördes, Soma, Güncel

Kaynak: AA

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