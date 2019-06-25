25.06.2019 00:28
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Manisa'da kaybolan çocuk tarlada bulundu

Manisa

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu tarlada bulundu.

Manisa 'nın Ahmetli ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu tarlada bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güldede Mahallesi'nde Mustafa-Behiye Tağıl çiftçinin çocukları Gökmen Tağıl, akşam saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ve jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma iz köpeği ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen arama sonucu küçük çocuk, evlerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tarlada bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tağıl, anne ve babasına teslim edildi.
Baba Mustafa Tağıl, çocuğunun bulunmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Jandarma , Ahmetli , Manisa , Güncel

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