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Manisa'da kayık alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

20.07.2019 23:13 Manisa
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, göle açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu kayık, şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kayıktaki 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise aranıyor.
Olay, saat 16.30 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi'nde bulunan gölde meydana geldi. İddiaya göre, Gölmarmara ilçesinden gelen 5 kişi, 4 metrelik kayığa binerek göle açıldı. Kayığın şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olması sonucu, 5 kişi göle düştü. Olayı gören çevredeki balıkçılar 3 kişiyi kurtarırken, kayıp iki kişi için bölgeye jandarma, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.


Kaynak: DHA
Salihli, Güncel

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