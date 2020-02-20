Manisa'da kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kadının cesedi bulundu

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, ailesi tarafından 14 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kadının cesedine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, Spil Dağı eteklerinde bir kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları araştırmada cesedin Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşayan ve 6 Şubat'ta yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli Dilek Türel'e (49) ait olduğunu belirledi.

Türel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Dilek Türel'in daha önce de kaybolduğu ve aynı bölgede bulunup ailesine teslim edildiği öğrenildi.