Manisa'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi, havuzda bulundu
Manisa'nın Demirci ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi, arıtma tesisi havuzunda bulundu.
12.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:04
Manisa 'nın Demirci ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi, arıtma tesisi havuzunda bulundu.
Demirci ilçesinde 4 Mart'tan bu yana haber alınamayan ve kayıp ihbarında bulunulan Orhan Eraydın'ın (35) cansız bedeni, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki arıtma tesisine ait su dolu havuzda bulundu.
Ceset, savcılık incelemesinin adından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Demirci ilçesinde 4 Mart'tan bu yana haber alınamayan ve kayıp ihbarında bulunulan Orhan Eraydın'ın (35) cansız bedeni, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki arıtma tesisine ait su dolu havuzda bulundu.
Ceset, savcılık incelemesinin adından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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