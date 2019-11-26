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Manisa'da kaza yapan sürücü 240 promil alkollü çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

26.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:08Manisa'da kaza yapan sürücü 240 promil alkollü çıktı
'nın ilçesinde alkollü araç kullanırken kaza yapan sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, S.A. (50) yönetimindeki 35 EFM 68 plakalı otomobil, İzmir Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında önce orta refüje çarparak karşı şeride geçti, daha sonra yol kenarındaki refüje vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin aracını çalıştırmak isterken bulduğu sürücünün, yapılan kontrollerinde 240 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazada yara almayan S.A. gözaltına alındı.
Bu arada ehliyetine 6 ay süre ile el konulan sürücüye, 5 bin 600 lira ceza kesildi.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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