Manisa'da kaza yapan sürücü, otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü, otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldı.
27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü, otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönünden Gürle Mahallesi istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DH 3648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı.
Kazanın ardınan otomobilin sürücüsü, olay yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi.
Jandarma, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönünden Gürle Mahallesi istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DH 3648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı.
Kazanın ardınan otomobilin sürücüsü, olay yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri, aracı çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırarak otoparka çektirdi.
Jandarma, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA