Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren müsabakada Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda ilk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın 51. dakikasında MKE Ankaragücü'nde Brice Dja Djedje, gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı.
AKHİSARSPOR SON SIRADA KALDI
Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Akhisarspor, averajla son sırada yer aldı. Puanını 24'e yükselten MKE Ankaragücü ise maç fazlasıyla 14. sıraya çıktı.
İki takım arasında ilk yarıdaki müsabakayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandığı için sezon sonunda olası puan eşitliğinde sarı-lacivertli ekip, Akhisarspor'u sıralamada geride bırakacak.
MKE Ankaragücü
Kaynak: AA